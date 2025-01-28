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Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

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Çektiği video ile hemcinslerine tavsiyelerde bulunan bir kadının "Kocanla ilgileneceksin. Kocana hizmet edeceksin. Adam niye alıyor seni? Boş bırakmaya gelmez" şeklindeki sözleri büyük tepki çekti.

Bir kadının sosyal medyada yayılan ve "Kocanla ilgileneceksin. Kocana hizmet edeceksin. Adam niye alıyor seni? Boş bırakmaya gelmez, dışarısı malum" ifadelerini kullandığı bir video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"KADININ DÜŞMANI YİNE KADIN"

Özellikle kadınların büyük tepkisini çeken bu videonun altına "Kadının düşmanı yine kadın", "Az biraz kendine saygın olsun", "Kocana hizmeti mecburiyetten değil sevdiğinden yaparsın", "Buna 'kadın' demek, kadınlar hakarettir", "Bu mimiklerde birini ciddiye alıp dinleyemem" şeklinde yorumlar yapıldı.

Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıMusalla Taşı:

Tavırları garip de olsa sözleri çok doğru.. Evinin geçimini sağlayan iyi huylu Erkeğin, mutfak, temizlik ve yatak ihtiyacını karşılamayacak olanlar evlenmesin.. Gerisini anası da yapar ona bırakın evinde kalsın

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Evlilik sadece bir erkeğe hizmet etmek değildir kadınlar hizmetçi değildir hayat müşterek herşeyi birlikte yapmaktır

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Haber Yorumlarıufo:

bazı kadınlar evindeki eşine hizmet etmek yerine çalışıp işverenine köle olmayı tercih ediyorlar buda bir tercih

Yorum Beğen360
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yanlis birsey soylememis... koca karisi ile ilgilenecek, karisida kocasi ile. boylece aile baglari daha guclu olur ki cocuklarda daha saglikli bir ortamda buyur...

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Haber YorumlarıBERAT HALİD:

Helal olsun sana tebrikler

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Evli bayanlara BAŞ AĞRISI ILACI devlet tarafından ücretsiz ve sınırsız verilmesi gerekir.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Akpli sigirsa samanini verin oyalanir zaten tatlim .

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Haber Yorumlarıismailcan balaman:

beyler ben bugün yumurta yedim yarın haberlere çıkar bu konu vallahi çıkarmı çıkar

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Haber YorumlarıTheC:

Evleneceğiniz kıza bu videoyu izletin tepkisini iyi izleyin eğer amalı mamalı cümleler kuruyorsa mırın kırın ediyorsa 1 dakika tutmayın yanınızda

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Haber Yorumlarırahip :

Çok doğru söylemiş ayın 15 günü yoksunuz zaten

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