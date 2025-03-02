Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram kimdir?

Sevilen sanatçı ülkeyi yasa boğdu! Edip Akbayram kimdir?
Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
Mansur Yavaş, ön seçime neden katılmadığını ilk kez açıkladı

Mansur Yavaş, ön seçime katılmama nedenini açıkladı

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın en bilinen şarkısı: Bekle Bizi İstanbul

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevilen sanatçı Edip Akbayram'ın ölümü tüm ülkeyi yasa boğarken; Akbayram'ın en bilinen şarkılarından 'Bekle Bizi İstanbul' akıllara geldi.

Sanatçı Edip Akbayram, geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30.'da hayatını kaybetti.

AKILLARA O ŞARKISI GELDİ

Akbayram'ın ölümü tüm ülkeyi yasa boğarken; Vedat Türkali'ye ait şiirden bestelenen 'Bekle Bizi İstanbul' şarkısı akıllara geldi.

Akbayram'ın en bilinen şarkılarından olan 'Bekle Bizi İstanbul'un sözleri şöyle:

"Salkım salkım tan yelleri estiğinde

Salkım salkım tan yelleri estiğinde

Mavi patiskaları yırtan gemilerinle

Mavi patiskaları yırtan gemilerinle

uzaktan seni düşünürüm

İstanbul

Bin bir direkli Haliç'inde akşamlar

Bin bir direkli Haliç'inde akşamlarda

bahar Süleymaniye'nde güneş

Ey sen ne güzelsin kavgamızın durumu

İstanbul

Boşuna çekilmedi bunca acılar

Büyük ve sakiniye'nle bekle

Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla

??Bekle bizi İstanbul

Tophane'nin karanlık sokaklarında

Koyun koyuna yatan çocuklarla bekle

Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi

İstanbul

Haramilerin saltanatını yıkacağız

Bekle o günler gelsin İstanbul

Sen bize uygunsın bizde sana İstanbul

İstanbul

Boşuna çekilmedi bunca acılar

Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle

Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla

??Bekle bizi İstanbul

Bekle bizi İstanbul"

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın en bilinen şarkısı: Bekle Bizi İstanbul
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
img

Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı! Tuzağa düşürüp darbetti
img

Ceylan meşhur yer sofrası pozunu tekrar çekti
img

Kameraların karşısına geçip tüm takımı uyardı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Kuşlar hasretinle yandı gönlüm bekle bizi İstanbul güzel günler göreceğiz çocuklar şarkıları bir hitti eserleriyle yaşayacak kalplerde

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kadıköy'de goller yağmur gibi yağıyor

Tempo inanılmaz! Goller yağmur gibi yağıyor
Fenerbahçe tribünleri, cezalı Mourinho'ya destek için pankart açtı

Kadıköy'de dev Mourinho pankartı!
Kaan Ayhan'dan puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Ayşe Barım için tahliye kararı veren hakimin görev yeri değiştirildi

Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim için karar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.