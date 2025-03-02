Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın en bilinen şarkısı: Bekle Bizi İstanbul
Sevilen sanatçı Edip Akbayram'ın ölümü tüm ülkeyi yasa boğarken; Akbayram'ın en bilinen şarkılarından 'Bekle Bizi İstanbul' akıllara geldi.
Sanatçı Edip Akbayram, geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınmıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30.'da hayatını kaybetti.
AKILLARA O ŞARKISI GELDİ
Akbayram'ın ölümü tüm ülkeyi yasa boğarken; Vedat Türkali'ye ait şiirden bestelenen 'Bekle Bizi İstanbul' şarkısı akıllara geldi.
Akbayram'ın en bilinen şarkılarından olan 'Bekle Bizi İstanbul'un sözleri şöyle:
"Salkım salkım tan yelleri estiğinde
Salkım salkım tan yelleri estiğinde
Mavi patiskaları yırtan gemilerinle
Mavi patiskaları yırtan gemilerinle
uzaktan seni düşünürüm
İstanbul
Bin bir direkli Haliç'inde akşamlar
Bin bir direkli Haliç'inde akşamlarda
bahar Süleymaniye'nde güneş
Ey sen ne güzelsin kavgamızın durumu
İstanbul
Boşuna çekilmedi bunca acılar
Büyük ve sakiniye'nle bekle
Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla
??Bekle bizi İstanbul
Tophane'nin karanlık sokaklarında
Koyun koyuna yatan çocuklarla bekle
Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi
İstanbul
Haramilerin saltanatını yıkacağız
Bekle o günler gelsin İstanbul
Sen bize uygunsın bizde sana İstanbul
İstanbul
Boşuna çekilmedi bunca acılar
Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle
Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla
??Bekle bizi İstanbul
Bekle bizi İstanbul"