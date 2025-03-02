Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın en bilinen şarkısı: Bekle Bizi İstanbul

Sanatçı Edip Akbayram, geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30.'da hayatını kaybetti.

AKILLARA O ŞARKISI GELDİ

Akbayram'ın ölümü tüm ülkeyi yasa boğarken; Vedat Türkali'ye ait şiirden bestelenen 'Bekle Bizi İstanbul' şarkısı akıllara geldi.

Akbayram'ın en bilinen şarkılarından olan 'Bekle Bizi İstanbul'un sözleri şöyle:

"Salkım salkım tan yelleri estiğinde

Salkım salkım tan yelleri estiğinde

Mavi patiskaları yırtan gemilerinle

Mavi patiskaları yırtan gemilerinle

uzaktan seni düşünürüm

İstanbul

Bin bir direkli Haliç'inde akşamlar

Bin bir direkli Haliç'inde akşamlarda

bahar Süleymaniye'nde güneş

Ey sen ne güzelsin kavgamızın durumu

İstanbul

Boşuna çekilmedi bunca acılar

Büyük ve sakiniye'nle bekle

Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla

??Bekle bizi İstanbul

Tophane'nin karanlık sokaklarında

Koyun koyuna yatan çocuklarla bekle

Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi

İstanbul

Haramilerin saltanatını yıkacağız

Bekle o günler gelsin İstanbul

Sen bize uygunsın bizde sana İstanbul

İstanbul

Boşuna çekilmedi bunca acılar

Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle

Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla

??Bekle bizi İstanbul

Bekle bizi İstanbul"