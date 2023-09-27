Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in Kardeşi Hayatını Kaybetti

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in kardeşi Celil Özdemir (45) hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Törene siyasi parti temsilcileri ve yetkililer de katıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in kardeşi Celil Özdemir (45) hayatını kaybetti.

Gidirli Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olan, evli ve iki çocuk babası Celil Özdemir'in cenazesi, Kevser Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, taziyeleri kabul etti.

Özdemir'in cenazesine, ailesi, yakınlarıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.