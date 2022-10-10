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Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de kar yağışı için tarih verdi! Sıkı durun

Yaşam Haberleri

Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de kar yağışının etkili olacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şen, "Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı" dedi.

Dünya genelinde doğalgaz sıkıntısının başlaması ve enerjiye art arda gelen zamlar, vatandaşların gözünü de hava durumuna çevirdi. Eylül ayının bitmesi ve ekim ayına girilmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğurken, kar yağışının ne zaman etkili olacağı da merak edilmeye başlandı. Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kar yağışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik'te deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Şen açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 nümerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor. Kutuplardaki polar Vortex'in zayıflaması…"

Türkiye'de bu sonbahar Ekim ve Kasım aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olacağını belirten Şen" Yağış ise ortalamanın altında geçecek. Bu tarımsal açıdan önemli." diye konuştu.

Türkiye'de kış mevsimi için ise özellikle Ocak, Şubat ve Mart aylarını işaret eden Şen, şu ifadeleri kullandı; "Aralık batı bölgelerde sonbahar havasında, Doğuda ise kışın başları gibi...Çok soğuk yok. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı."

Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de kar yağışı için tarih verdi! Sıkı durun

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Orhan Şen Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Behlül Ben:

Kışın kar yağacakmış ilginç, oysaki temmuzda bekliyorduk

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Hakan Arslanoglu:

Sanki önceden Haziran Temmuz Ağustos ayında kar yağıyordu da bu sene Ocak şubat mart aylarında yağacak gibi tarih verilmiş.

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GÖKHAN UZUNALİ :

Nasıl ŞOKA girdim yaaaa, Hayret ettim o aylarda nasıl kar yağar :))) mevsimler hakikaten çok değişti. Yarın bir gün temmuz ve ağustos aylarında da kavurucu sıcaklar gelecek derse var yaaaaa düşer bayılırım haaa :))

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