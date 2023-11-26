Hava muhalefeti nedeniyle Çemişgezek-Elazığ arası feribot seferleri durduruldu

Elazığ ve Tunceli çevresindeki şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Çemişgezek-Elazığ arası feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Hava muhalefeti nedeniyle Çemişgezek- Elazığ arası feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Elazığ ve Tunceli çevresinde son iki gündür yer yer devam eden sağanak yağış ve şiddetli fırtına feribot ulaşımınıda olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede Çemişgezek ile Elazığ arasında karşılıklı gerçekleştirilen feribot seferlerinin yoğun fırtına nedeni ile geçici olarak durdurulduğu bildirildi. - TUNCELİ