Van'ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hatuniye Mahalle Parkı'nı modern ve nitelikli bir görünüme kavuşturarak hizmete açtı. Park, oturma alanları, banklar ve kamelyalarla donatılmış olup, çocuk oyun alanlarıyla desteklenmiştir.

Hatuniye Mahalle Parkı hizmete açıldı

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hatuniye Mahalle Parkı'nı modern ve nitelikli bir görünüme kavuşturarak hizmete açtı.

İlçeye kazandırılan yeni parklarla ilgili çalışmalarına devam eden belediye, vatandaşların dinlenip spor yapabileceği, çocukların oyun oynayabileceği yeşil alanları arttırmaya devam ediyor. Hatuniye Mahallesi Batman Sokak'ta toplam 2 bin metrekarelik bir alana sahip olan Hatuniye Mahalle Parkı, mahalle sakinlerinin aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunuyor. Park; oturma alanları, banklar ve kamelyalarla donatılmış olup, begonit taşlarıyla kaplanan yürüme yollarıyla nostaljik bir atmosfer oluşturuyor.

Ayrıca çocuk oyun alanlarıyla desteklenen park, ilçe sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yeşile ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarına devam eden İpekyolu Belediyesinin ileri ki günlerde de ilçeye modern ve kullanışlı park alanları kazandırma çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.