Hatice Kübra Tongar: Bağırmak da şiddettir, sesin desibeli arttığında beyin bunu tehdit olarak algılar

Haberler.com ekranlarında izleyiciyle buluşan "İyilik İyileştirir" programında, Uzman Klinik Psikolog Metin Aydın ve konuk Hatice Kübra Tongar, ebeveynlikte şiddetsiz iletişim ve çocukla sağlıklı bağ kurmanın önemini masaya yatırdı. Programda çocuk davranışlarının ardındaki duygusal ihtiyaçlar, ebeveynin öfke kontrolü ve sevgiyle yaklaşımın beyin gelişimine etkileri detaylı biçimde ele alındı. Tongar, "Çocuğun davranışına değil, duygusuna odaklanmak gerekir" diyerek empati temelli bir ebeveynlik modelinin altını çizdi.

"BAĞIRMAK DA ŞİDDETTİR, BEYİN BUNU TEHDİT OLARAK ALGILAR"

Hatice Kübra Tongar, çocukla iletişimde ses tonunun kritik önem taşıdığını belirterek, "Bağırmak da şiddettir, sesin desibeli arttığında beyin bunu tehdit olarak algılar" dedi. Şiddetin yalnızca fiziksel değil, duygusal olarak da zarar verici bir etki yarattığını ifade eden Tongar, ebeveynlerin farkında olmadan çocuklarının güven duygusunu zedeleyebileceğini söyledi.

"ŞİDDET, ÖĞRENMEYİ BASTIRIR VE DAVRANIŞI GEÇİCİ OLARAK DURDURUR"

Tongar, şiddet ya da bağırmanın kısa vadede çocukta "itaat" sağlıyor gibi görünse de, uzun vadede öğrenmeyi bastırdığını belirtti. "Davranışın ardındaki niyeti anlamak, ebeveynliğin en büyük farkındalığıdır" diyen Metin Aydın ise, çocuğun yanlış davranışına tepki vermek yerine, altında yatan ihtiyacı keşfetmenin önemini vurguladı.

"ÇOCUKLUKTAKİ ŞİDDET, BEYNİN MANTIKLI DÜŞÜNME BÖLGESİNİ ZAYIFLATIYOR"

Programda çocuk gelişiminde şiddetin nörolojik etkilerine de değinildi. Tongar, "Şiddet ortamında yetişen çocuklarda beynin mantıklı düşünme ve analiz bölümleri zayıflar" dedi. Buna karşın sevgi ve şefkatle yetişen çocukların beyinlerinde empati ve merhamet bölgelerinin daha güçlü geliştiğini belirtti.

"KENDİNİ TANIMAK, SAĞLIKLI EBEVEYNLİĞİN İLK ADIMI"

"Çocuğun davranışı beni neden bu kadar öfkelendiriyor diye sormaya başladığın anda kendini tanıma süreci başlıyor" diyen Tongar, ebeveynin kendi öfkesini fark etmeden sağlıklı bir ilişki kuramayacağını söyledi. Metin Aydın ise, "Artık ben çocuk değilim, bu öfkemi yönetebilirim diyebilmek iyileşmenin ilk adımıdır" sözleriyle içsel farkındalığın önemine dikkat çekti.

"BAĞ KURMAK, ÇOCUK ÜZERİNDEKİ EN GÜÇLÜ TESİRDİR"

Tongar, bağırmanın değil bağ kurmanın etkili bir ebeveynlik yöntemi olduğunu vurguladı. "Çocuk üzerinde tesir kurmanın yolu bağ kurmaktır, bağırmak değil" diyen Tongar, ebeveynlere her akşam çocuklarıyla kısa ama kaliteli zaman geçirmelerini önerdi. "Uykuya geçmeden önceki son diyaloğun tonu, çocuğun ertesi günkü psikolojisini belirler" ifadesiyle, sevgi temelli iletişimin uzun vadeli etkilerini anlattı.