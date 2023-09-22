Hatay'ın Hassa ilçesinde 3878 afet konutu tamamlandı

Enkaz kent Hassa'da afet konutlarıyla birlikte yeni bir şehir ortaya çıkıyor

Hakan Kütük, "Afet konutlarından kepçe ve kırıcı sesleri gece 2-3'de gelmekte"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Hassas ilçesinde inşa edilen 3878 afet konutunun tamamlanmasıyla birlikte adeta yeni bir şehir ortaya çıkacak. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, afet konutlarının yarısının yıl başında teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Hassa ilçesinde de binlerce konut yerle bir oldu ve binlerce vatandaş evsiz kaldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, enkaz kentte vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturmak için depremin hemen ardında çalışmalarına başlamıştı. Hassa ilçesine de 3878 adet afet konutu inşa edilecek. Bu konutlarının yaklaşık yarısının yıl başında depremzede vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor. Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan konutların tamamlanmasıyla birlikte adeta yeni bir kent ortaya çıkacak.

"Burada çok güzel bir Hassa; 4 bin konutluk, 20 bin nüfusluk bir ilçe olacak"

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, afet konutlarında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirerek "Toplu konutların yapıldığı alandayız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rabbim bin kere razı olsun. Deprem gününden bu güne kadar hep yanımızda oldular. Bu evlere yerleşene kadar da yanımızda olacaklar inşallah. Bu evlere yerleştirene kadar da bir tane insanımız aç ve açıkta kalmayacak. İnsanlarımızın tamamı evine yerleşecek. Şuan gördüğünüz gibi burada 4 bin tane konut yapılıyor. İnşallah bu konutların yüzde 50'si yıl başına kadar teslim edilecek. Biz bir an önce kış gelmeden teslim etmek isteriz ama buradaki ihalelerin tamamı 1 yıllık verilmişti. Buda 2024 yılının Nisan aylarını bulur. İnşallah burada çok güzel bir Hassa; 4 bin konutluk, 20 bin nüfusluk bir ilçe olacak. Çok güzel yeşil bir bölge olacak, burayı görenler tanıyamayacak. Biraz daha sabredersek çok güzel bir Hassa olacağına inanıyorum. Ben bize destek verenlere teşekkür ederim" dedi.

TOKİ konutlarına komşu olan Kazım Kütük, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek "Şu anlık güzel gidiyor, TOKİ'ler benim komşum. Ekipler, güzel çalışıyor. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dışarıda kalmaması için" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar hızlı ve güzel gidiyor"

Ekiplerin çalışmaları gece gündüz demeden sürdürdüklerini ifade eden Hakan Kütük, "Ekipler, gece gündüz çalışıyorlar. Saat 2'de kepçe sesleri geliyor. Kepçe ve kırıcı sesleri gece 2-3'de gelmekte. Bir an bitmesi gerek. Hak sahiplerine verilmeleri lazım. Çalışmalar hızlı ve güzel gidiyor" şeklinde konuştu.