Hatay'da Yaşam ve Gelişim Kampüsü Açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, afetzedelerin günlük hayata adaptasyonunu desteklemek için 'Yaşam ve Gelişim Kampüsü' hizmete açıldı. Kampüste sanatsal aktiviteler, oyunlar, mesleki atölyeler ve psikolojik danışmanlık sağlanacak. Ayrıca çocuklar için oyun atölyesi ve kadınlar için meslek atölyeleri düzenlenecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, afetzedelerin günlük hayata adaptasyonunu desteklemek için "Yaşam ve Gelişim Kampüsü" hizmete açıldı.

Uludağ Enerji tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi ile Panoffect Medya'nın destek sağlayacağı kampüste, Antakya ilçesindeki Bursa Kütahya Konteyner Kenti'nde 40 binden fazla depremzedeye 2 yıl hizmet verilecek.

Kampüsteki 9 konteynerde sanatsal aktiviteler, oyunlar ve mesleki atölyeler düzenlenecek, psikolojik danışmanlık sağlanacak.

Projeyle depremzedeler için mesleki gelişim fırsatları da sunulması amaçlanıyor.

Kampüste okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için de oyun atölyesi yer alıyor. Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunulması, müzik, dans, tiyatro ve resim gibi atölyelerden faydalanması hedefleniyor.

Kadınlar için ise meslek atölyeleriyle istihdam edilebilirliklerinin artırılması için eğitimler düzenleniyor.

"Projemiz, bölge için sürdürülebilir çalışma modelini temsil ediyor"

Uludağ Enerji Üst Yöneticisi İsmail Ergüneş, gazetecilere, şirket olarak ilk günden itibaren deprem bölgesinde bulunmaya ve insanların yaralarını sarmaya çaba gösterdiklerini söyledi.

Ergüneş, arama kurtarma ekiplerinin depremlerin ilk saatlerinden destek için Bursa'dan afet bölgesine giderek çalışmalara katıldığını belirtti.

Kesinti yaşanan yerlerde şebekelerin onarımı konusunda çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Ergüneş, şöyle konuştu:

"Temel ihtiyaçların karşılanması adına yardım tırlarımızı da depremzedelere ulaştırdık. Acil ihtiyaçların giderilmesinden sonra ise bölgede kalıcı bir proje geliştirmek adına 'Yaşam ve Gelişim Kampüsü' projemizi devreye aldık. Bu projemiz sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda bölge için sürdürülebilir bir çalışma modelini de temsil ediyor. 2 yıl sürecek projemizden 40 bin kişinin yararlanmasını planlıyoruz."

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Yaşam ve Gelişim Kampüsü'nün açılışıyla, üniversite olarak sadece eğitimde değil, toplumun her alanında katkı sağlamaya hazır olduklarını bir kez daha gösterdiklerini anlattı.

Projeye destek vermekten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, "Alanında uzman hocalarımızla her detayında yer aldığımız bu projeye sürdürülebilir bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. İlgili atölyelerde, üniversite öğrencilerimizin uzmanlığı ve sevgi dolu rehberliğiyle çocuklarımızın hayal güçlerini beslemek ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmayı hedefliyoruz." dedi.

Panoffect Medya Üst Yönetici Salih Subaşı da anlamlı bir projenin destekçileri arasında yer almaktan gurur duyduklarını kaydetti.