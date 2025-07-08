Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler hızla ilerlerken, ekipler müdahaleye başladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahaleye başladı.

HATAY'DA ORMAN YANGINI

Yangın, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ormanlık alanda çıkan yangında kısa sürede alevler yükseldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye başladı.

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Yaşam
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