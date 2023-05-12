Hatay'da Depremzedeler İçin Örnek Evler Projesi Tamamlanıyor

Hatay'da 4 bin gönüllüyle birlikte depremzede 100 aile için başlatılan ve 'Örnek Evler' adı verilen projede sona gelindi. Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, projenin koordinatörü Zülal Çakıcı ve diğer yetkililer çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldılar.

Hatay'da 4 bin gönüllüyle birlikte depremzede 100 aile için başlatılan ve 'Örnek Evler' adı verilen projede sona gelindi. Projedeki çalışmaları yerinde inceleyen Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, "Şimdi yeniden filizlenme, ayağa kalkma zamanı. Hatay, küllerinden yeniden doğacak" dedi.

Hatay Valiliği'nin verdiği 66 dönüm arazi üzerine kurulacak 'Örnek Evler'de yaşamın mayıs sonunda başlaması planlanırken Hatay Büyükşehir Belediyesi de projenin içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerini sağlıyor. Sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek için Kuzeytepe bölgesindeki yerleşkeye giden HBB Başkanı Savaş, projenin iç mimar yürütücüleri Zülal Çakıcı, Hamide Göksan ve Beyza Kanmaz'dan bilgi aldı.

Projenin koordinatörü Çakıcı, Başkan Savaş'a son 90 günü şu sözlerle anlattı:

"6 Şubat gecesi projeyi oluşturduk. Mimar arkadaşlarımızın desteği ile tedarikçi firmalar sponsor olarak 2-3 gün içinde malzemeleri toplayıp 10 Şubat'ta 2 usta, 4 mimar hiç uyumadan üretime başladık. Sonra sosyal medyada yaptığımız çağrılarla bir anda akın akın insanlar gelmeye başladı. Mimarlık öğrencileri başta olmak üzere farklı meslek gruplarından insanlar üretime yardım etti. İlk hafta 30, iki haftanın sonunda ise 94 evin iskeletini hazırladık. İki gecede bir fabrika kurduk diyebilirim. Toplamda 4 bin insan çalıştı. Parayla pulla yapılabilecek bir iş değildi. Herkes kendi işini gücünü bıraktı. Arama-kurtarma ekipleri, sanatçılar, üniversite hocaları, herkes bir işin ucundan tuttu. 7/24 vardiya oluşturduk. Neredeyse iki ay sürede 100 evi tamamladık, yaklaşık bir aydır da Hatay'da yerleştirmelere ve altyapı işlerine devam ediyoruz. Mayıs sonuna ihtiyaç sahiplerine yaşanabilir bir hale getirip teslim etmeyi hedefliyoruz."

Başkan Lütfü Savaş ise şunları söyledi:

"Üç genç iç mimarımız Zülal, Hamide ve Beyza, 'Tinyhouse Evler' projesine, Antakya'yı düşünerek bizim için İstanbul'da başladı. 100 evi ihtiyaç sahiplerine teslim edecekler. Biz de burada onlara içme suyu ve altyapı desteği veriyoruz. Bizim için müthiş bir iş yapıyorlar. Tamamen hayırseverlerden oluşan 4 bin kişi bu işin mimarı. Projenin içinde 35 dönümlük organik tarımın da yapılacağı bir alan var. Daha sonra üretecekleri sosyal alanlardan 8 evi turizm geliri için ayıracaklar. Tatil amaçlı insanlar buraya gelerek burayı deneyimlendirecek ve elde edilen gelir buranın işletmesine ayrılacak. Kendileri hiçbir beklentiye girmeden bu evleri yapıyorlar. İnşallah örnek olacak. 100 güne yaklaştık. Şimdi yeniden filizlenme ayağa kalkma zamanı. Hatay küllerinden yeniden doğacak."