Hastaneye kaldırılan Banu Alkan'dan haber var!

Afrodit lakaplı Banu Alkan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada, Banu Alkan'ın beyin kanaması geçirdiğine dair söylentiler yayılsa da daha sonra bu iddialar Onur Akay tarafından yalanlandı.

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Banu Alkan'ın hastaneye kaldırıldığı doğru, ancak beyin kanaması geçirdiği bilgisi tamamen asılsız. Kendisiyle telefonda konuştum ve durumu şu an çok şükür iyi. Gereken tüm tıbbi müdahaleler zamanında yapıldı. Aynı zamanda yüksek şeker seviyeleri tabloyu ağırlaştırdı. Ancak uzman doktorlar, gerekli müdahaleleri yaparak durumu stabilize etti. Şu an büyük bir tehlike atlattı ve tedavisi devam ediyor" dedi.

Alkan'ın değerleri, hastanedeki tedavisinde stabil hale getirildi.

BANU ALKAN'DAN 'İYİYİM' MESAJI

Afrodit lakaplı ünlü isim, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaşarak sevenlerine iyi olduğunu duyurdu.