Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi gardan hareket eden trenden atlayan bir kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ve yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hareket eden trenden atlayan kadın yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi gardan hareket eden trenden atlayan bir kadın yaralandı.

Kaza, akşamüstü saatlerinde Muratlı Tren Garı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; trene binen yaşlı bir yakınına yardım eden Emine K. adlı kadın, trenin hareket etmesi üzerine trenden inmek istedi. Trenden atlayınca düşüp omzundan yaralanan ve trenin altında kalmaktan son anda kurtulan kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı sedye yardımıyla ambulansa kadar taşındı. İlk müdahalesi ambulans içerisinde yapıldı.

Yaralı kadın daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.