Coğrafya kategorisinde yer alan "Kim Milyoner Olmak İster sorusu", izleyicilere Türkiye'nin sınırlarını yeniden hatırlattı. Bu tür sorular hem genel kültürü hem de ülkeler arası ilişkileri kavramayı gerektiriyor. Yarışmacının doğru cevabı verip veremeyeceği ekran başındaki izleyiciler tarafından merakla izlendi. Peki, Hangi ilin hem Bulgaristan'a hem de Yunanistan'a sınırı vardır?

HANGİ İLİN HEM BULGARİSTAN'A HEM DE YUNANİSTAN'A SINIRI VARDIR?

A) Kırklareli

B) Tekirdağ

C) Edirne

D) Çanakkale

Doğru Cevap: C şıkkıdır.