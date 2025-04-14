Halk ekmek Çumra'ya ödülü getirdi!

Kent&Başkan Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda protokol üyesi, belediye başkanı ve basın mensubunun katıldığı ödül töreni büyük ilgi gördü.

"ÇUMRA İÇİN ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTI"

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, ödülünü aldıktan sonra Haberler.com'a yaptığı özel açıklamada, projelerinin halkın ihtiyaçlarına yönelik olduğunu vurguladı. Aydın, Çumra için büyük bir ihtiyaç olan halk ekmek projesine dikkat çekerek, "İlk yaptığımız projelerden biri de halk ekmekti. Çumra'nın buna gerçekten ihtiyacı vardı. Bu ödül bizi de buldu, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aydın, halkın taleplerine uygun projelere devam edeceklerinin de altını çizdi.