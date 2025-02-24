Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak görev yapan Halil Konakçı, vaaz vermek için gittiği Erzurum'da İttihat ve Terakki dönemini hedef alan sözleri nedeniyle bir grup tarafından protesto edildi.

HALİL KONAKCI NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde İttihat ve Terakki dönemini yerden yere vuran ve kurucuları için "Tüm hainler İttihat ve Terakki içinden çıktı" ifadelerini kullanan Konakcı'ya Üsküdar Mihrimah Sultan Cami'nde bir vatandaş "Şehit Talât Paşa'ya hain diyen birisi Türkiye'de hiç bir camide konuşamaz" diyerek tepki göstermişti.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın şikayeti üzerine sosyal medyada yayınlanan videoları tepki çeken imam Halil Konakçı hakkında idari soruşturma başlatmıştı. Dikbayır, Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdağ'ın kendisiyle görüştüğünü ve bilgisine başvurduğunu duyurmuştu.