Hakkari Valisi Ali Çelik, Kent Park'ta Vatandaşlarla Buluştu

Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen kültür etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Çelik, çocuklarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari Valisi Ali Çelik'e sevgi seli

HAKKARİ - Hakkari Valisi Ali Çelik, akşam saatlerinde ziyaret ettiği parktaki vatandaşların sevgi seli ile karşılandı.

Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla Kent Park'ta düzenlediği kültür etkinliklerine katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlarla beraber türbinlerde çocuk etkinliklerini izleyen Vali Ali Çelik, ailelerle bir süre sohbet etti. Daha sonra türbinden inen Vali Çelik, çocukların arasına karıştı. Çocuklar, Vali Çelik'e sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kendisine gösterilen yoğun ilginden dolayı yer yer zor anlar yaşayan Vali Çelik, ailelerle de beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Çelik'e kucak açan vatandaşlar, "Valim Hakkari'ye hoş geldiniz, Allah yardımcınız olsun" dediler.

Etkinlikte belediye görevlileri tarafından çocuklara mısır ikramı yapılarak balon dağıtıldı.