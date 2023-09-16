Hakkari'de mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenler anıldı

Hakkari'nin Geçitli köyünde, 16 Eylül 2010 günü yola döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybeden 9 kişi mezarları başında anıldı.

Kent merkezine gelmekte olan Aydın Erol yönetimindeki 65 EN 341 plakalı minibüsün geçişi sırasında yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Cane Dayan, Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Raife Çiftçi, Aydın Erol, Enes Erol, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi mezarları başında anıldı. Patlamada oğlu ve kızı olmak üzere 9 yakınını kaybeden Cahit Erol, köy sakinleriyle mezarlıkta anma programı düzenledi.

"Katliamı unutmadık, unutturmayacağız"

Yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 9 yakınını kaybeden Cahit Erol, katliamı unutmayacağını ve unutturmayacağını söyledi. "Katliamı unutmadık unutturmayacağız" diyen Cahit Erol, "Mezarlıkta 13 yıldır çaresizce dua ediyoruz. Faillerin bulunması için de dua ediyoruz. Masum evlatlarımıza kıyanları da lanetliyoruz. Patlamada 2 evladım, kız kardeşim, halam ve iki yeğenim olmak üzere 9 yakınımı kaybettim. Hepsi benim birinci derece yakınlarımdı. Bu kalleşliği kimin yaptığı öğrenilemedi. Fakat şunu bilsinler, yaşadığım sürece, failler ortaya çıkarılana kadar anma törenine devam edeceğim" dedi.

Anma etkinliği okunan dualarla son buldu. - HAKKARİ