Hakkari'de buzulların arasında hayatını kaybeden öğretmenin ağabeyi bekliyor

Hakkari'de kırılan buzulların arasına düşerek hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Ali Aydın, kardeşinin bulunmasını bekliyor. Ali Aydın, kardeşiyle birlikte buzulların üzerinde fotoğraf çekildiğini ve kırılan buzulların ardından boşluğa düştüklerini belirtti. Mehmet Aydın'ın coğrafya öğretmeni olduğunu ve evli 2 çocuk babası olduğunu söyleyen Ali Aydın, kardeşinin kaybolmadan önce Hakkari'de olduğunu kendisine söylediğini ancak bir gün sonra ulaşamadığını ifade etti.

ACILI AĞABEY: BUZULLARIN ÜZERİNDE ÇEKİYORLARMIŞ

Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Ali Aydın da bölgeye gelerek, ekiplerin kardeşine ulaşmasını bekledi. Acı haberle hüzne boğulan Aydın, "Kardeşimle berber 3 kişi, buzulların üzerinde bulunan şelalede fotoğraf çekiyorlarmış. Tam o sırada buzulların kırmasıyla dengesini kaybedip oluşan boşluğa düşmüşler. Kardeşim coğrafya öğretmeniydi, evli ve 2 çocuk babasıydı. Kardeşimin buraya gelişinden haberimiz yoktu. Kaybolmadan bir gün önce aramıştım. Hakkari'de olduğunu bana söylemişti. Ben de ona 'bizden habersiz neden gittin. Hakkari kayalıktır ölürsün' dedim. O da 'tamam abi sabah dönerim' dedi bana. Ertesi gün aradım, kendisine ulaşamadım. Her saat başı aradım, telefonu kapalıydı" dedi.