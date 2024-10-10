Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı

Tüm hafta boyunca etkisini gösteren sıcak hava, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok ilde hafta sonu yerini yağışa bırakıyor.

YAĞMURLAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve Ankara ile birlikte birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

12 Ekim Cumartesi günü başlaması beklenen yağış, özellikle Marmara ve Orta Karadeniz'de görülecek. Pazar günü ise yağışlar, tüm Karadeniz'de etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.