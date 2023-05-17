Hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT Tokat'ta hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erbaa ilçesi Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Kocaeli'den Ordu'ya giden Yaşar Keleş yönetimindeki 41 FB 105 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki yakınları Güleser Gökbudak (60), Selahattin Keleş (65), ve Fatma Keleş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatma Keleş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.