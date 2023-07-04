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Hac ibadetini tamamlayanların Ankara'ya dönüşleri başladı

Hac ibadetini tamamlayanların Ankara'ya dönüşleri başladı

Yaşam Haberleri

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden uçakla gelen hacılar, Esenboğa Havalimanı'na indi. Hacılar, aileleri ve yakınları tarafından karşılanırken, duygusal anlar yaşandı. Hacılardan Betül Zont, genç yaşta hacca gidilmesi tavsiyesinde bulundu. 42 yaşında hac ibadetini yerine getirdiğini belirten Zont, 'Allah isteyen herkese nasip etsin. Ben yazılalı 10 sene olmuştu. 'Param yok, yazılmayayım' demeyin, yazılın. Çıktığı zaman para da geliyor elhamdülillah.' ifadelerini kullandı. Havalimanında yakınları tarafından karşılanmasında duygusal anlar yaşayan Erdoğan Demirci de hac ibadetine ilişkin, 'Yaşamak lazım anlatamazsın ki.' diye konuştu.

Hac ibadetini tamamlayanların Ankara'ya dönüşleri başladı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden uçakla gelen hacılar, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Hacılar, aileleri ve yakınları tarafından karşılanırken, duygusal anlar yaşandı.

Hacılardan Betül Zont, genç yaşta hacca gidilmesi tavsiyesinde bulundu. 42 yaşında hac ibadetini yerine getirdiğini belirten Zont, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Ben yazılalı 10 sene olmuştu. 'Param yok, yazılmayayım' demeyin, yazılın. Çıktığı zaman para da geliyor elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Havalimanında yakınları tarafından karşılanmasında duygusal anlar yaşayan Erdoğan Demirci de hac ibadetine ilişkin, "Yaşamak lazım anlatamazsın ki." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Yaşam

Esenboğa Havalimanı Suudi Arabistan Ankara Hac Yaşam Haberler

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