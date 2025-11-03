Haberler

Haberler.com, Youtube'un en çok izlenen dijital kanalı oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Haberler.com, Youtube'un en çok izlenen dijital kanalı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstatistik platformu SocialBlade verilerine göre, Ekim 2025'te YouTube'da en çok izlenen dijital haber kanalı Haberler.com oldu. 39 milyon 339 bin 859 izlenmeyle zirveye yerleşen Haberler.com, dijital habercilikteki yükselişini sürdürerek güvenilir yayıncılığın adresi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

  • Haberler.com, Ekim 2025'te YouTube'da 39 milyon 339 bin 859 izlenmeyle en çok izlenen dijital haber kanalı oldu.
  • Yurttaş TV 33 milyon 758 bin 128 izlenmeyle ikinci, GZT 32 milyon 311 bin 149 izlenmeyle üçüncü sırada yer aldı.
  • SocialBlade listesinde toplam 53 dijital haber kanalı yer aldı ve 25 kanal 1 milyon izlenme barajını aştı.

SocialBlade verilerine göre, Ekim 2025'te YouTube'da en çok izlenen dijital haber kanalı Haberler.com oldu. 39 milyon 339 bin 859 izlenmeyle zirveye yerleşen kanal, dijital medya alanında büyük bir başarıya imza attı.

Haberler.com, Youtube'un en çok izlenen dijital kanalı oldu

YouTube'daki dijital haber kanallarının Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı.

SocialBlade'in verilerine göre, birinciliği 39 milyon 339 bin 859 izlenmeyle Haberler.com elde etti. Dijital habercilikte yükselişini sürdüren platform, ay boyunca elde ettiği yüksek izlenme oranıyla dikkat çekti.

Haberler.com'un hemen ardından 33 milyon 758 bin 128 izlenmeyle Yurttaş TV ikinci, 32 milyon 311 bin 149 izlenmeyle GZT üçüncü sırada yer aldı. Haber7 ve 196Sekiz kanalları da ilk beş içinde kendine yer buldu.

50'DEN FAZLA HABER KANALI LİSTEDE

SocialBlade listesinde toplam 53 dijital haber kanalı yer aldı. 1 milyon izlenme barajını aşan 25 kanal bulunurken, en düşük izlenme rakamı 4 bin 384 ile Dijital Gaste'ye ait oldu. Zanka TV, Medyascope, SuperHaber, Mynet ve Babala TV gibi kanallar da listede öne çıkan diğer dijital mecralar arasında yer aldı.

DİJİTAL HABERCİLİKTE GÜVENİN ADRESİ

Elde ettiği izlenme başarısıyla Haberler.com, dijital habercilikte güvenilir kaynak olma misyonunu pekiştirdi. Her ay milyonlarca izleyiciye ulaşan platform, hem haber içeriği çeşitliliği hem de güvenilir yayın politikasıyla dijital medya dünyasındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Ömercan Altay
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

diğer muhaliflere kayyum atanırsa olur tabi:)))

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKREP KRAL:

bide haber değeri olmayan olur olmaz şeyleri yayınlamasanız birde çok reklam çıkıyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.