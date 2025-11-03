Haberler.com, Youtube'un en çok izlenen dijital kanalı oldu

SocialBlade verilerine göre, Ekim 2025'te YouTube'da en çok izlenen dijital haber kanalı Haberler.com oldu. 39 milyon 339 bin 859 izlenmeyle zirveye yerleşen kanal, dijital medya alanında büyük bir başarıya imza attı.

YouTube'daki dijital haber kanallarının Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı.

SocialBlade'in verilerine göre, birinciliği 39 milyon 339 bin 859 izlenmeyle Haberler.com elde etti. Dijital habercilikte yükselişini sürdüren platform, ay boyunca elde ettiği yüksek izlenme oranıyla dikkat çekti.

Haberler.com'un hemen ardından 33 milyon 758 bin 128 izlenmeyle Yurttaş TV ikinci, 32 milyon 311 bin 149 izlenmeyle GZT üçüncü sırada yer aldı. Haber7 ve 196Sekiz kanalları da ilk beş içinde kendine yer buldu.

50'DEN FAZLA HABER KANALI LİSTEDE

SocialBlade listesinde toplam 53 dijital haber kanalı yer aldı. 1 milyon izlenme barajını aşan 25 kanal bulunurken, en düşük izlenme rakamı 4 bin 384 ile Dijital Gaste'ye ait oldu. Zanka TV, Medyascope, SuperHaber, Mynet ve Babala TV gibi kanallar da listede öne çıkan diğer dijital mecralar arasında yer aldı.

DİJİTAL HABERCİLİKTE GÜVENİN ADRESİ

Elde ettiği izlenme başarısıyla Haberler.com, dijital habercilikte güvenilir kaynak olma misyonunu pekiştirdi. Her ay milyonlarca izleyiciye ulaşan platform, hem haber içeriği çeşitliliği hem de güvenilir yayın politikasıyla dijital medya dünyasındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.