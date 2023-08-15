Güzelbahçe Sahilinde 'Havlunu Kap Gel' Eylemi

Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, sahil şeridindeki kafe ve restoranların halkın denize girmesini engellediğini iddia ederek 'Havlunu Kap Gel' eylemi düzenledi. Dernek üyeleri, plajların işgal edildiğini ve halk plajı olarak düzenlenmesini istediklerini belirtti.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki sahil şeridinde kafe ve restoranlara ait platformlar ile masa sandalyelerin halkın denize girmesini engellediğini savunan Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, 'Havlunu Kap Gel' eylemi yaptı.

Bu yaz sezonunda farklı yerlerde gerçekleştirilen 'Havlunu Kap Gel' eylemlerinden biri de Güzelbahçe sahilinde düzenlendi. Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, gece pazarı olarak bilinen alanın yanındaki plajın, kafeler tarafından işgal edildiğini öne sürüp, sahile havlu sererek oturdu. "Rant sizin olsun denizler bizim", "Sahiller bizim işgaliyeye son" sloganları atan grup üyeleri, 'Plajların yanında kimyasal atıklı tamirhane istemiyoruz', 'Havlu atmıyorum plajıma seriyorum', 'Halk söz verilen plajı istiyor' ve 'Güneş kumsal deniz bizim' yazılı dövizler taşıdı. Güzelbahçe'nin İzmir şehir merkezine en yakın denize girilebilen ilçelerden biri olduğunun altını çizen Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Tuğrul Şahbaz, soyunma kabinleri, duş, tuvalet ve deniz kenarındaki taşlık alanı geçip kuma ulaşabilmeyi sağlayan merdiven ile iskelelerin eksik olduğunu dile getirdi.

'HALK PLAJI OLARAK DÜZENLENMESİNİ İSTİYORUZ'

Güzelbahçe'de mavi bayraklı tek bir plaj olduğunu belirten Şahbaz, denize girmek için daha fazla plaj bulunabileceğini belirtip, "Deniz kıyısına yol yapılırken kayalar dökülmeseydi eskiden bu alandan herkes denize girebiliyordu. Gece pazarından balıkçı barınaklarına doğru olan alan da ne yazık ki deniz kıyısı restoranlar tarafından işgal edilmiş durumda. Öğleden sonra buradaki kafeler, kenarda duran masa sandalyeleri de platformun önüne çıkarıp, sahili tamamen işgal ediyor. Bu platformlar da plajın üzerine yapılmış durumda" dedi. 7,5 kilometre uzunluğa sahip Maltepe Sahili'nde restoranın bulunduğu alanın halk plajı olarak düzenlenmesini istediklerini kaydeden Şahbaz, "Belediye Başkanımız Mustafa İnce tarafından seçim vaatleri içinde bunun sözünü almıştık. Restoran 2022'nin sonunda yıkıldı. Ağustosun yarısı bitti, yaz geçti bu plaj ne zaman açılacak? Maltepe'deki plajı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇEKEK ALANIN TAŞINMASINI İSTİYORUZ'

Güzelbahçe liman alanındaki çekek tesisinin de halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu söyleyen Şahbaz, "Gırgır Balıkçıları Derneği tarafından yönetilen liman alanında bir çekek tesisi var. Bu tesis yapılmadan önce çekincelerimizi söylemiştik. Burada bakım, boya, benzeri işler yapılıyor. Kimyasal atıklar çıkıyor. Boyalar, yağlar ayrıca gemi ve tekne izolasyonunda asbest kullanılıyor. Bu işlemler limanın Urla tarafında kalan küçük plaj alanında denize girenler için risk oluşturuyor. Liman yapılmadan önce hepimiz o bölgeden denize giriyorduk. Şimdi giremiyoruz. Bakım, onarım işlerinin yapıldığı alanlar olması gerektiğini biliyoruz. Ama bunlar şehir içinde olmaz. İnsanlardan uzak, sağlığa zarar vermeyecek şekilde, insanların denize girdiği alanlardan uzak yerlerde yapılmalı. Çekek alanın Güzelbahçe'den başka yere taşınması için hem merkezi hem yerel yönetimi göreve davet ediyoruz" dedi.

'İŞGALİYE ÖDENSE BİLE HALKINDIR'

Şahbaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa'nın 43'üncü maddesine göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında. Deniz, göl ve akarsu kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada Anayasa'ya göre kamu yararı gözetilir. Kıyılar ile sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkanları kanunla düzenlenir. İşgaliye ödense bile halkındır. Yalı Mahallesi'nde vapur iskelesinin yanındaki plaj başta olmak üzere balıkçı barınağına kadar olan alandaki restoranların kıyıyı işgallerinin önlenmesi, sahillerimizin halkın denizi kullanmasını kolaylaştıracak imkanlara kavuşturulmasını istiyoruz."

'15 LİRAYA ÇAY İÇERSENİZ TUVALETE GİREBİLİRSİNİZ'

Güzelbahçe'de yaşayan vatandaşlardan Mehtap Eşiyok Kardaş, ilçede mavi bayraklı plajın dışında denize girilebilecek hiçbir plajda tuvalet ve duş imkanı bulunmadığını söyledi. Kardaş, "Saat 12.00'den sonra bu alanda sandalye, masalar oluyor. Halk burada ne denize girebiliyor ne de kendi sandalyesini açıp oturabiliyor. Hiçbir şekilde bu bölgeden faydalanamıyoruz. Merdivenlerin hepsi bozuk, bazı yerlerde de hiç yok. Yürüme yolu yok. Kafelere oturmak da pahalı. 15 lira çay içerseniz tuvalete girebilirsiniz. En az iki kişi gelip burada iki, üç saat vakit geçirmek imkansız hale geldi" dedi.

Vatandaşlardan Yılmaz Kaya Aylancı da "Sahilde yürüyüş yapamıyoruz. Kafe ya da restoranlar tarafından yüksek paralar isteniyor. Platformalar yüzünden kıyıdan yürüyemiyoruz, deniz kıyısını kullanamıyoruz" diye konuştu.