Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Çaydan Geçerken Görüntülendi

Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan veteriner, Araz Çayı'nda nesli tehlike altında olan bir vaşağı cep telefonuyla görüntüledi. Vaşak daha sonra gözden kayboldu.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak, çaydan geçerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gürpınar ilçesinde görev yapan veteriner Serhan Türkoğlu, görev için Norduz bölgesine gitti. Türkoğlu, yolda araçla ilerlerken Araz Çayı'nda nesli tehlike altında olan vaşak gördü. Türkoğlu, Araz Çayı'nda suyun karşı tarafına geçen vaşağı cep telefon kamerasıyla görüntüledi. Sudan çıkan vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
