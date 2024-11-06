Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu

Ürünlerinde domuz eti kullandığı Tarım ve Orman Bakanlığı raporlarıyla ortaya çıkan 'Köfteci Yusuf' skandalı günlerce konuşulmuş, raporların ardından açıklama yapan firmanın sahibi iddiaları reddetmişti. Günlerce konuşulan konuyla ilgili MasterChef jüri üyelerinden de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Şef Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'ya katıldıkları bir programda 'Köfteci Yusuf' hakkında konuşulan tartışmalarla ilgili ne düşündükleri soruldu.

"KAFAYI YEMEN LAZIM"

Yalçınkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yapılan tüketime göre verilen gramaj o iş için girilecek riske değmez bence. Bu kar amaçlı yapılacak bir şey değil. Bu kadar dükkanı tehlikeye atacak bir hareket değil, bunu deli bile yapmaz. Kafayı yemen lazım" ifadelerini kullandı.

"İŞİN İÇİNDE BİR GARİPLİK OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"

Somer Sivrioğlu ise "Maliyet tarafından bakmaya çalışıyorum ama mantıksız geliyor. Anladığım kadarıyla domuz eti diye bahsedilen yaban domuzu. Çünkü Türkiye'de domuz almak çok daha maliyetli olur tahminimce. Yurt dışından getirmesi lazım falan filan... Ama ondan daha ucuz yolları var bunun. Mesela soya eti çok daha ucuz. Ucuza getirmek için taşlık, hindi vs. çok daha başka yollar var. Onları karıştırsa, kar amaçlı bir şey yapılsa bu şekilde yapılır. Bilmiyorum ama ben anlamadığım zaman işin içinde gariplik olduğunu hissediyorum. Tamamen kendi sezgilerimle karalama adına yapılan bir kampanya olduğunu düşünüyorum" dedi.