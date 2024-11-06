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Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu

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Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı mahkeme kararıyla kesinleşti. Karar sonrası Tarım Bakanlığı, firmayı sağlığı tehlikeye atan markalar arasına ekledi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu meseleyle ilgili bir yorum da MasterChef jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan geldi.

Ürünlerinde domuz eti kullandığı Tarım ve Orman Bakanlığı raporlarıyla ortaya çıkan 'Köfteci Yusuf' skandalı günlerce konuşulmuş, raporların ardından açıklama yapan firmanın sahibi iddiaları reddetmişti. Günlerce konuşulan konuyla ilgili MasterChef jüri üyelerinden de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Şef Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'ya katıldıkları bir programda 'Köfteci Yusuf' hakkında konuşulan tartışmalarla ilgili ne düşündükleri soruldu.

"KAFAYI YEMEN LAZIM"

Yalçınkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yapılan tüketime göre verilen gramaj o iş için girilecek riske değmez bence. Bu kar amaçlı yapılacak bir şey değil. Bu kadar dükkanı tehlikeye atacak bir hareket değil, bunu deli bile yapmaz. Kafayı yemen lazım" ifadelerini kullandı.

"İŞİN İÇİNDE BİR GARİPLİK OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"

Somer Sivrioğlu ise "Maliyet tarafından bakmaya çalışıyorum ama mantıksız geliyor. Anladığım kadarıyla domuz eti diye bahsedilen yaban domuzu. Çünkü Türkiye'de domuz almak çok daha maliyetli olur tahminimce. Yurt dışından getirmesi lazım falan filan... Ama ondan daha ucuz yolları var bunun. Mesela soya eti çok daha ucuz. Ucuza getirmek için taşlık, hindi vs. çok daha başka yollar var. Onları karıştırsa, kar amaçlı bir şey yapılsa bu şekilde yapılır. Bilmiyorum ama ben anlamadığım zaman işin içinde gariplik olduğunu hissediyorum. Tamamen kendi sezgilerimle karalama adına yapılan bir kampanya olduğunu düşünüyorum" dedi.

Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Burger King ve MC Donald gibi firmalar sinek avlarken yusufta insanlar sıra bekliyor. Tabi ki karalayacaklar. Ama keşke damla su ve Coca-Cola satmasalar çok daha güzel olur.

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Haber Yorumlarıdehide:

Siz domuz eti yemeye devam edin. Bakanlığımız sizin sağlığınızı düşünüyor bir garip kuşum dedi diye adam para kazansın diye domuz eti yiyorsunuz

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme37
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Haber Yorumlarıismail bey :

Türkiyenin yarısı için mcdonalds, burger king, yusuf veya ne eti olduğu farketmiyor... mekan olsun, selfi olsun, ortam ve kızlara hava olsun yeter.. Anadoluda bile domuz yiyen belli gruplar var..

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Burger king McDonald's onlarada bir el atsin bakanlık

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Bende ayni fikirdeyim

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