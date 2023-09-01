Güdül'de Mesire Alanlarına Oturma Bankları Yapıldı

Güdül Belediyesi, iki mesire alanına oturma bankları yerleştirdi. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ziyaretçilere daha geniş oturma alanı sağlamak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güdül'de belediye ekipleri, iki mesire alanına oturma bankları yaptırdı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarında iki önemli mesire alanının bulunduğunu, bu alanların ilgi gördüğünü söyledi.

Belediye tarafından bu iki alanda eksikliği hissedilen kamelyalar yaptırdıklarını aktaran Yalçın, "Yaptırdığımız oturma bankları, ekiplerimiz bu iki mesire alanına yerleştirdi. Bu sayede ziyaretçilerimize daha geniş oturma alanı sağlamaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Beypazarı ilçesinde öğrenci servis ücretlerinin belirlendi

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler odası tarafından onaylanan tarife, Beypazarı Okul Taşıtları ve Servis Araçları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına iletildi.

Yazı, servisçiler derneğine tebliğ edilirken, servis şoförlerinin kurallara uymaları istendi.

Öğrenci servis ücreti sabah ve akşam 1000 lira, sabah, öğlen ve akşam 1400 lira olurken, rehber öğretmen ise 400 lira olarak belirlendiği öğrenildi.