Görüntü Türkiye'den! Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi

Görüntü Türkiye'den! Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
Görüntü Türkiye'den! Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
Gaziantep'te bir vatandaşın kurutmak için tellere astığı biberler, yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı. Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeyen şahıs, biberleri topladıktan sonra sakince uzaklaştı.

Gaziantep'te ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir vatandaşın kurutmak için tellere astığı biberler, yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı. Görgü tanıklarının tepkilerine rağmen şahıs, hiç aldırış etmeden tüm biberleri tek tek toplayarak poşetine doldurdu ve olay yerinden sakin adımlarla uzaklaştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Muhteşem Türkiye yüzyılı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozgurinnyc:

kesin akepelidir yada akepe nin basimiza bela ettigi suriyelidir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

suriyeli ise kimse dokunamaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
