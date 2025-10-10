Görüntü Türkiye'den! Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi

Gaziantep'te ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir vatandaşın kurutmak için tellere astığı biberler, yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı. Görgü tanıklarının tepkilerine rağmen şahıs, hiç aldırış etmeden tüm biberleri tek tek toplayarak poşetine doldurdu ve olay yerinden sakin adımlarla uzaklaştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.