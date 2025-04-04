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Görüntü Hindistan'dan değil Türkiye'den! Vatandaşın sağlığını böyle hiçe saydı

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İzmir'de bir işletmede mayonez hazırlayan kişinin yumurtanın sarısını ayırırken hijyen kurallarını ihlal ettiği görüntüler büyük tepki çekti.

İzmir'de bir işletmede mayonez hazırlayan bir kişinin hijyen kurallarına uymadığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, işletme çalışanının yumurtanın sarısını ayırırken hiçbir hijyen önlemi almadığı görüldü.

GÖZLER YETKİLİLERE ÇEVRİLDİ

Hijyen kurallarının ihlal edildiği anlar kısa sürede gündem olurken, birçok vatandaş gıda güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine, yetkililerin işletmeye yönelik bir denetim yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

"BU NE İĞRENÇLİK"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Bu ne iğrençlik", "İzmir sokak lezzetleri Hindistan'ı geçti", "Birde gargara yapsaydın abi", "Hindistan sokak lezzetlerini izleyip ticarete atılmış" şeklinde yorumlar yapıldı

Görüntü Hindistan'dan değil Türkiye'den! Vatandaşın sağlığını böyle hiçe saydı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıumut mergen:

her iş eldivenle yapilmiyor arkadaslar bilen bilir

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