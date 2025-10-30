Haberler

Görüntü Türkiye'den! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde vatandaşlar ilginç bir doğa olayıyla karşılaştı. Gökyüzünden süzülen ince beyaz ipliksi yapılar, adeta "örümcek ağı yağıyor" izlenimi oluşturdu.

  • Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde havada ince beyaz ipliksi yapılar uçuştu.
  • Havada uçuşan ipliklerin örümceklerin 'balonlaşma' davranışından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
  • Örümcekler rüzgârın etkisiyle ürettikleri ipek lifleriyle farklı bölgelere taşınıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde havada ince beyaz ipliksi yapılar uçuştu. Vatandaşlar, gökyüzünde parlayan ipliksi yapıları merakla izlerken, ilçede kısa süre etkili olan bu doğa olayı ise şaşırttı.

ÖRÜMCEKLERİN GÖÇ YÖNTEMİ

Havada uçuşan bu ipliklerin örümceklerin göç etme yöntemi olan 'balonlaşma' davranışından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre örümcekler, rüzgârın da etkisiyle ürettikleri ipek lifleriyle farklı bölgelere taşınıyor ve bu durum özellikle sıcaklığın yüksek, rüzgârın hafif olduğu sonbahar günlerinde sıkça görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
