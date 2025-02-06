Gökhan Kırdar'dan korkutan haber! Ünlü müzisyen hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Gökhan Kırdar, geçirdiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"YENİDEN NEFES ALABİLMEK GÜZEL"

"Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…

Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm..

Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim"

MESAM'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Gökhan Kırdar'ın başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü MESAM da (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sanatçı için şu paylaşımı yaptı:

"Değerli sanatçımız, MESAM Başkan Yardımcımız Gökhan Kırdar bir süredir sağlık sorunları yaşamaktadır.

Sanat dünyasına kattığı eşsiz eserlerle hepimizin gönlünde taht kuran Gökhan Kırdar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sevenleri ve tüm müzik camiası olarak dualarımız ve iyi dileklerimiz kendisiyle.

Sağlıklı ve huzurlu günlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle…"