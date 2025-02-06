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Gökhan Kırdar'dan korkutan haber! Ünlü müzisyen hastaneye kaldırıldı

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Ünlü müzisyen Gökhan Kırdar, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Kırdar, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaparak sevenlerini bilgilendirdi.

Sanatçı Gökhan Kırdar, geçirdiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"YENİDEN NEFES ALABİLMEK GÜZEL"

"Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…

Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm..

Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim"

Gökhan Kırdar'dan korkutan haber! Ünlü müzisyen hastaneye kaldırıldı

MESAM'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Gökhan Kırdar'ın başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü MESAM da (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sanatçı için şu paylaşımı yaptı:

"Değerli sanatçımız, MESAM Başkan Yardımcımız Gökhan Kırdar bir süredir sağlık sorunları yaşamaktadır.

Sanat dünyasına kattığı eşsiz eserlerle hepimizin gönlünde taht kuran Gökhan Kırdar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sevenleri ve tüm müzik camiası olarak dualarımız ve iyi dileklerimiz kendisiyle.

Sağlıklı ve huzurlu günlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle…"

Gökhan Kırdar'dan korkutan haber! Ünlü müzisyen hastaneye kaldırıldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

90 ların pop sanatçısı Allah sağlıklı ömürler versin

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Şahane insan ve müzisyen Gökhan ağabeyim, Yüce Allah’tan size tez vakitte şifalar dilerim.

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