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Gizem Karaca'yı annelik heyecanı sardı! Son halini paylaştı

Gizem Karaca'yı annelik heyecanı sardı! Son halini paylaştı
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Haberler
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Oyuncu Gizem Karaca, sekiz yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü Kemal Ekmekçi ile ilk bebeklerini kucaklarına almayı heyecanla bekliyor. 29 haftalık hamile olan Karaca, belirginleşen karnını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı ve büyük beğeni topladı.

Bir döneme damga vuran dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, son yıllarda gözlerden uzak, daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren Karaca, evliliğinin ardından İzmir'e taşınarak doğayla iç içe, huzurlu bir hayat kurdu.

Şimdi ise Karaca, ilk kez annelik heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran oyuncu, bu süreci büyük bir özenle geçiriyor. Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan Karaca, doğumun İzmir'de gerçekleşeceğini ve herhangi bir alternatif yöntem düşünmeden normal doğumu tercih ettiğini belirtmiş, "Suda doğum ya da farklı teknikler bana uygun gelmedi, her şeyin doğal bir şekilde ilerlemesini istiyorum." diyerek bu sürece dair düşüncelerini paylaşmıştı.

YENİ FOTOĞRAF GELDİ

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Karaca, bu kez 29. haftadan yeni kareler yayınladı. Karnı iyice belirginleşen oyuncu, paylaşımına "29" notunu düşerek bu özel anı takipçileriyle paylaştı.

Gizem Karaca, Hamilelik Sürecini Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

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Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıahmet kasap:

NE KADAR ÇİRKİN BİR GÖRÜNTÜ EDEP İLLE DE EDEP YAHU BİRAZ OLSUN EDEPLİ OLUN

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme2
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