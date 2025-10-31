Haberler

İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi, tepkiler gecikmedi

İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi, tepkiler gecikmedi
Giresun'un adının önüne "Yiğit" unvanının eklenmesi için başlatılan imza kampanyası kısa sürede büyük ilgi görürken, “Yiğido” unvanıyla tanınan Sivas'tan tepki geldi.

  • Giresun'a TBMM tarafından 'Yiğit' unvanı verilmesi için imza kampanyası başlatıldı ve 100 bini aşkın imza toplandı.
  • Sivaslılar, 'Yiğido' unvanının Sivas'la özdeşleştiğini belirterek Giresun'un bu unvanı sahiplenme girişimine tepki gösterdi.
  • Sosyal medyada bazı Sivaslılar, 'Çok istiyorlarsa Sivas'a bağlansınlar' yorumunu yaptı.

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara öncülüğünde Giresun'a Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından "Yiğit" unvanı verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

100 BİNİ AŞKIN İMZA TOPLANDI

Hem dijital ortamda hem de fiziki olarak imza toplanan kampanyada şu ana kadar 100 bini aşkın imzaya ulaşıldı. Giresun'daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kent dışında faaliyet gösteren Giresun derneklerinden de kampanyaya destek geldi.

Giresun ve Sivas'ı karşı karşıya getiren isim tartışması

SİVASLILAR TEPKİLİ

Ancak kampanya, "Yiğido" unvanıyla tanınan Sivas'ta farklı bir yankı buldu. Sosyal medyada bazı Sivaslılar, Giresun'un "Yiğit" unvanını sahiplenme girişiminin Sivas'ın sembolüyle karıştırılmaması gerektiğini savundu.

Giresun ve Sivas'ı karşı karşıya getiren isim tartışması

"ÇOK İSTİYORLARSA SİVAS'A BAĞLANSINLAR"

Bazı yorumlarda, "Yiğido unvanı Sivas'la özdeşleşmiştir. Herkes kendi tarihi kimliğine sahip çıksın" ifadeleri yer alırken, kimi kullanıcılar ise daha sert bir dille "Çok istiyorlarsa Sivas'a bağlansınlar" yorumunda bulundu.

bir Girasunlu olarak bu tür polemiklere girilmesine karşıyım yiğitlik yapılmışsa şehrin isminin şanı şerefi bize fazlasıyla yeter başka hiç bir şey gerekmez kimin ihtiyacı varsa o düşünsün şehrinin önüne arkasına sağına soluna aşağısına ne istiyorsa eklesin Girasun bu haliyle çok daha güzel önüne geçecek herhangi bir sıfat koymak yersiz ve gereksizdir

