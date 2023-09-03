Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Giresun'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu. Yolun bir süre ulaşıma kapanmasının ardından yapılan çalışmalar sonucunda yol kontrollü olarak açıldı. Sazbeyi mevkisinde bazı iş yerlerini su bastı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Giresun Belediyesi ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.