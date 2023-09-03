Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Giresun'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu. Yolun bir süre ulaşıma kapanmasının ardından yapılan çalışmalar sonucunda yol kontrollü olarak açıldı. Sazbeyi mevkisinde bazı iş yerlerini su bastı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Giresun Belediyesi ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkilerinde su birikintisi oluştu. Ordu ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Arıza nedeniyle araçlarında mahsur kalanlara, polis ve çevredeki esnaf yardım etti.
Sazbeyi mevkisinde binaların zemin katındaki bazı iş yerlerini su bastı. Sürücüler, cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.
Giresun Belediyesi ekipleri, iş yerlerinin yanı sıra sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.