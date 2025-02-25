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Kardan geline karda düğün ve takı töreni

Kardan geline karda düğün ve takı töreni
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Giresun'da bir kişi kar yağışının ardından yaptığı kardan geline 'Münire' ismini koydu. Köy sakinlerinin katıldığı bir düğün organizasyonunda takı töreninin ardından horon oynandı.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de ilginç bir düğün yaşandı.

KARDAN GELİNE DÜĞÜN TÖRENİ DÜZENLEDİ

Köy sakinlerinden Osman Karadeniz, yoğun kar yağışı sonrası yaptığı kardan gelin için düğün töreni düzenledi.

TAKI TÖRENİ DE YAPTI

Takım elbisesini giyerek, kardan gelinin ismini 'Münire' koyan Karadeniz, takı töreni de düzenledi. Köy sakinlerinin katıldığı takı töreninin ardından düğüne katılanlar horon oynadı.

"HAYATIMIN AŞKINI BULDUM"

Karadeniz, 'Hayatımın aşkını buldum' ifadelerini kullanırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

Ne kadar boş beleş işler ve gereksiz dikkat çekici işler peşinde bir millet olduk arkadaş ya

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

iyice saçmalamaya başladılar

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