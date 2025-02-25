Kardan geline karda düğün ve takı töreni
Giresun'da bir kişi kar yağışının ardından yaptığı kardan geline 'Münire' ismini koydu. Köy sakinlerinin katıldığı bir düğün organizasyonunda takı töreninin ardından horon oynandı.
Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de ilginç bir düğün yaşandı.
KARDAN GELİNE DÜĞÜN TÖRENİ DÜZENLEDİ
Köy sakinlerinden Osman Karadeniz, yoğun kar yağışı sonrası yaptığı kardan gelin için düğün töreni düzenledi.
TAKI TÖRENİ DE YAPTI
Takım elbisesini giyerek, kardan gelinin ismini 'Münire' koyan Karadeniz, takı töreni de düzenledi. Köy sakinlerinin katıldığı takı töreninin ardından düğüne katılanlar horon oynadı.
"HAYATIMIN AŞKINI BULDUM"
Karadeniz, 'Hayatımın aşkını buldum' ifadelerini kullanırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.