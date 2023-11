Giresun'da çatı uçması güvenlik kamerasına yansıdı

- Giresun'da yaralanmalara neden olan çatı uçması güvenlik kamerasına yansıdı

GİRESUN - Giresun'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatısını uçurdu. 2 kişi ise uçan çatıların üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Giresun merkez Nizamiye mahallesinde bir motorcunun yaralandığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre gün boyunca il genelinde 112 acil çağrı merkezine 3 orman yangını, 50 çatı uçması, 1 yol kapanması ve ağaç devrilmesi olmak üzere onlarca ihbar geldi. Giresun Nizamiye mahallesinde bir apartmanın çatısının uçması sonucu motosiklet sürücüsünün yaralandığı o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişi koşarak saniyelerle yaralanmaktan kurtulurken, motosiklet sürücüsünün üzerine düştüğü an be an görüntülere yansıdı.

Öte yandan Alucra'da Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu'nda bahçesine düşen çatı, hafta sonu olması nedeniyle kimseye zarar vermedi.

İlçeye bağlı Çakrak köyünde ise 5 evin çatısını kullanılmaz hale getiren fırtınada köyün Turnalı mahallesinde Mehmet Ceylan isimli vatandaşın küçükbaş hayvan beslediği mandıranın da çatısının çökmesi nedeniyle 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, çatı uçması sonucu yaralanan vatandaşı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.