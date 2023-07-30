Giresun'da 27 Yıldır Arıcılık Yapan Kadın Üretici

Giresun'un Keşap ilçesinde yaşayan Seniye Kaya, 27 yıl önce başladığı arıcılığı tutkuyla sürdürüyor. 100 kovanla bal üretimi yapan Kaya, kestane balı ve çiçek balı üretimi yapıyor. Arıcılığa olan ilgisiyle köyünde örnek bir kadın üretici olan Kaya, organik balını tamamını satıyor.

Giresun'da 27 yıl önce merak üzerine başladığı arıcılığa zamanla tutkuyla bağlanan Seniye Kaya, 100 kovanla bal üretimini sürdürüyor.

Keşap ilçesinin Kayabaşı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi 68 yaşındaki Kaya, bir yakınının köydeki evinin kapısına bıraktığı arı kovanı ile arıcılığa merak sardı. Arılarla ilgilenmeye başladıktan kısa süre sonra 3 kovan daha satın alan Kaya, arıcılığı sevince her geçen gün kovan sayısını da artırdı.

Özveriyle çalışmalarını sürdüren Kaya, bu yıl köyündeki 10 kovanda kestane balı, Şebinkarahisar ilçesinin Toplukonak Yaylası'na götürdüğü 90 kovanda ise çiçek balı üretiyor.

"Ağustos ayında yaylaya bal sağımına gideceğim"

Seniye Kaya, AA muhabirine, 1996'da köydeki evinin bahçesinde arı kovanı görmesiyle arıcılıkla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Eşi ile kovanın sahibi yakınıyla görüşüp arıları aldıklarını ancak ilk etapta bal üretiminde başarılı olamadığını belirten Kaya, yılmayarak arıcılığa devam ettiğini ifade etti.

Kaya, zamanla arıların bakımına ilişkin her şeyi öğrendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gezgin arıcı olduğum için kovanların taşınmasında oğullarımdan ve yeğenlerimden yardım alıyorum. Kovanları mayıs ayının ilk haftasında Şebinkarahisar'a götürüyorum, arıların iyilerini haziranın ilk haftası kestane balı için alıp tekrar Keşap'a getiriyorum. Havanın yağmurlu olması nedeniyle bu yıl Keşap'a az sayıda kovan getirdim. Şebinkarahisar'da fazla arı bıraktım. İnşallah bal miktarı iyi olur. Ağustos ayında ise yaylaya bal sağımına gideceğim. Haftada bir kez gidip geliyorum, buraya 100 kilometre."

Kaya, kestane balının, çiçek balına göre daha pahalı olduğunu dile getirdi.

"Arıları seviyorum, sevdiğim için de bakıyorum"

Kaya, arıcılığın artık kendisi için çok kolay bir iş olduğunu anlatarak, köyde arıcılığı öğrettiği kişiler de olduğunu vurguladı.

"Arıya alışmışım, bırakamıyorum. ya ölür bırakırım ya da yapamayacak duruma gelirsem bu işi bırakırım. Arıları seviyorum, sevdiğim için bakıyorum. Sevmesem bakmam." diyen Kaya, ürettiği organik balın tamamını sattığını söyledi.

Kaya, bir kadın olarak arıcılık yapmasının bazı kişileri şaşırttığını söyledi.

"Şebinkarahisar'a ilk arı götürdüğüm yıllarda, maske de vardı, tanımıyorlardı. Orada bana, 'Selamünaleyküm amca, hoş geldin' dediler. Ben de 'Hoş bulduk, aleykümselam' dedim. Kadınlar bu işi çok yapmadığı için beni gören şok oluyor." ifadelerini kullanan Seniye Kaya, severek yaptığı işini sürdüreceğini kaydetti.