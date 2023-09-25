Giresun Belediyesi'ne 10 Milyon Liralık Mobil Aşevi Tırı Tanıtıldı

Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteğiyle Giresun Belediyesi'ne kazandırılan 10 milyon liralık yeni Mobil Aşevi tırı vatandaşlara ve basına tanıtıldı.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temur, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Kara ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı tanıtımda Başkan Şenlikoğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği desteğiyle 10 milyon lira değerinde bir aracı belediyemiz filosuna dahil ettik. Bu mobil aşevi 6 bin kişilik yemek kapasiteli ve 3 öğün yemek çıkarabiliyor. Profesyonel mutfak araç ve gereçleri, soğuk hava deposu, jeneratörü ve mutfak gazı bulunuyor. Tam teçhizatlı diyebiliriz. Dışarıdan bağlantıya ihtiyaç duymadan, elektrik aksamını kendi kendine verebilecek bir teknolojiye sahip. Ayrıca dış elektrik kaynaklarına da bağlanabiliyor. Yaşanmasını temenni etmiyoruz ancak bölgemizde ve ülkemizde yaşanabilecek deprem ve sel gibi afetlerde insanımızın ihtiyacını karşılayabilecek bir mobil aşevi. Lojistik anlamda belediyemizin gücüne güç katacak bir araç. Giresun Belediyesi olarak bu aracımızla kuracağımız sofralarda sevgi ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. Gönül belediyeciliği anlayışı ile her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN