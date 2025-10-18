Gercüş'te Geleneksel Organik Pekmez Üretimi Devam Ediyor

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde bağbozumu mevsiminin ardından başlayan organik pekmez, cevizli sucuk ve pestil yapımı, yüzyıllardır süregelen bir gelenek olarak sürdürülüyor.

Üzümüyle meşhur Gercüş'te, 'mezrone' türü üzümler hiçbir kimyasal katkı kullanılmadan toplanıyor. Taş dibeklerde ezilerek suyu çıkarılan üzümler, bakır kazanlarda odun ateşinde 6 ila 8 saat kaynatılıyor. Bu süreçte pekmezin temizlenmesi için bir parça beyaz taş kullanılıyor. Sabah erken saatlerde üzümleri bağlardan toplayan çiftçiler, geleneksel yöntemle elde ettikleri üzüm suyunu evlerinin önünde kurulan büyük kazanlarda kaynatarak pekmez, cevizli sucuk ve pestil haline getiriyor.

'ÇOĞU HASTALIKLARA ŞİFA KAYNAĞI'

Çiftçilerden Süleyman Öner, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp dağa gidiyoruz. Üzümlerimizi toplayıp ev önündeki meydanda suyunu sıkıyoruz. Daha sonra bakır dev kazanların içine koyarak ateşimizi yakıyoruz. Pekmezin kendini temizlemesi için bir parça beyaz taş içine atıyoruz. Pekmez temiz ve kaliteli olması için yapıyoruz. Saatlerce odun ateşinde kaynatıyoruz. Ortalama 6 ila 8 saat kaynamanın ardından pekmez oluyor. Pekmezimiz organik olduğu için çoğu hastalıklara şifa kaynağıdır" dedi.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),