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Gelinler ve kaynanalar arasındaki gerilimin nedeni ne?

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Haberler.com ekibinin Bursa sokaklarında yaptığı sokak röportajında, 'Gelin ve kaynana neden anlaşamaz?' sorusu vatandaşlara soruldu. Aldıkları yanıtlar arasında rekabet, anne-oğul ilişkisi, aile içi denge ve oğulun paylaşılmaması gibi farklı görüşler vardı. Ayrıca bu anlaşmazlıkların kuşak farkına dayandığı ve kıskançlıkla ilgili olduğuna dair görüşler de dile getirildi. Genellikle her iki tarafın da kendi isteklerinde ısrarcı olmasının, uzlaşmayı zorlaştırdığı belirtildi.

Haberler.com ekibi, Bursa'da "Gelin ve kaynana neden anlaşamaz?" sorusunu vatandaşlara sordu.

İSTEMEZ MİYİZ ANNE DE MUTLU OLSUN?

Bursa sokaklarında sorduğumuz "Gelinler ve kaynanalar neden anlaşamıyor?" sorusuna, pek çok farklı yanıt geldi. Bazıları gelin ve kaynana arasında yaşanan rekabeti vurgularken, kimisi "Anne her zaman oğlunu koruma içgüdüsüyle hareket eder." dedi. Başka bir kişi, "Damat da arada kalıyor ama her hâlükârda anneyi tutmak zorunda." diyerek aile içi denge sorununa dikkat çekti.

Gelinler ve kaynanalar arasındaki gerilimin nedeni ne?

PAYLAŞILAMAYAN BİR OĞUL MU?

Bazı kişiler ise problemin temelini oğulun paylaşılmamasına bağladı. "Gelin kendi dediğinin olmasını istiyor, kaynana ise oğlunu ezdirmemek için mücadele veriyor." görüşü ağırlık kazandı. Gelin ve kaynana arasında yaşanan fikir ayrılıkları ve iletişim kopuklukları, aile ilişkilerini karmaşık hale getiriyor.

Gelinler ve kaynanalar arasındaki gerilimin nedeni ne?

KUŞAK ÇATIŞMASI MI, KISKANÇLIK MI?

Kimileri bu anlaşmazlıkları kuşak farkına dayandırarak, gençlerle yaşlıların fikirlerinin uyuşmadığını söyledi. Bunun yanı sıra, "Kaynana oğlunu kıskandığı için sorun çıkıyor." diyenler de oldu. Genelde ise her iki tarafın da kendi isteklerinde ısrarcı olması, uzlaşmayı zorlaştırıyor.

Haberler.com / Şevval Çelik - Yaşam

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