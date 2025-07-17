Gelinin en mutlu günü kabusa döndü

Düğünler genellikle gelin ve damadın en mutlu günü olarak hafızalarda yer eder. Ancak bu kez sahnede dans eden bir gelin için işler hiç de beklendiği gibi gitmedi.

PEŞ PEŞE TALİHSİZLİK

Eşiyle birlikte düğün pistinde dans eden genç kadın, yere saçılan paraları toplamaya çalışan çocukların arasında kaldı. Bir anda dengesini kaybeden gelin, henüz bu şoku atlatamadan bir talihsizlik daha yaşadı. Bu kez kutlama sırasında patlatılan fişeklerden biri, doğrudan gelinliğine isabet etti. Çevredekiler hızlıca müdahale ederken, gelin büyük panik yaşadı. Neyse ki olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadı.

"BİR GELİNİN BAŞINA DAHA NE GELEBİLİR?"

Sosyal medyada yayılan görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Düğünde yaşanan bu talihsiz anlar, "Bir gelinin başına daha ne gelebilir?" sorusunu da beraberinde getirdi.