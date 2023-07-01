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Gelincik tarlaları görenleri mest ediyor

Yaşam Haberleri

Kütahya'da yağışlar sonrası çiçek açan gelincikler tarlaları adeta kırmızı renge boyadı. Gelinciklerin muhteşem bir manzaraya büründüğünü belirten esnaf Ahmet Uygun, gelincik tarlalarını ziyaret etmek için herkesi Kütahya merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Kızılbayır mevkiine beklediklerini söyledi.

Gelincik tarlaları görenleri mest ediyor

KÜTAHYA - Kütahya'da kendiliğinden yetişen gelincikler, görsel şölen sunuyor.

Kütahya'da yağışlar sonrası çiçek açan gelincikler tarlaları adeta kırmızı renge boyadı. Tarlalarda doğal olarak yetişen, narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, kırmızının her tonunu sergiledikleri görüntüleriyle doğaseverlere farklı bir güzellik sunuyor.

Kırmızı renklerin oluşturduğu renk cümbüşü masalsı görüntüler oluştururken eşsiz manzara, doyumsuz görsel şölen sundu.

Kentteki amatör fotoğrafçıların da ilgisini çeken gelincik tarlaları yer yer doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.

Gelinciklerin muhteşem bir manzaraya büründüğünü belirten esnaf Ahmet Uygun, "Burası doğal bir güzellik. Oldukça güzel. Arkadaşlarımızla birlikte burada bir gelincik tarlası olduğunu öğrendik. Arkadaşlarımızla birlikte geldik. Tam kartpostallık bir yer. Fotoğraflar çektik. Oldukça güzel görüntüler elde ettik. Herkesi Kütahya merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Kızılbayır mevkiine bekleriz. Burada bir tane değil oldukça fazla gelincik tarlası var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Yaşam

Ahmet Uygun Kütahya Yaşam Haberler

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