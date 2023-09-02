Gaziosmanpaşa Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 1500'ün üzerinde çocuk sünnet edildi. Şölene aileleriyle katılan çocuklar için çeşitli yarışmalar ve gösteriler düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da şölene katılarak çocukların ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Sünnet Şöleni"nde 1500'ün üzerinde çocuk sünnet edildi.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen şölen, Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadyumu'nda yapıldı. Şölene aileleriyle katılan çocuklar için çeşitli yarışmalar ve gösteriler düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da sünnet şölenine katılarak, çocukların ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Pandemi ara vermek zorunda bıraktı bizi ama son iki yıldır özellikle yaz boyu ilçemizdeki sünnet olacak çocuklarımızı hastanelerde, hijyenik ortamda tamamen doktorlarımızın kontrolünde sünnet ettiriyoruz. Sonrasında da okullar başlamadan önce çocuklarımızla sünnet şöleni yapıyoruz. 1500'ün üzerinde çocuğumuzu sünnet ettirdik. Tabii onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Her birine hem sağlık ve sıhhatli bir yaşam hem de ülkemiz ve aileleri adına başarılı bir hayat diliyorum."