Gaziantepli patates satıcısının dillere destan aşkı! Kamyon arkasına yazdığı yazı mest etti

Gaziantepli patates satıcısının 2021 yılında objektiflere yansıyan yazısı, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ümit Yaşar Oğuzcan, Edip Cansever, Özdemir Asaf ve Cemal Süreya'ya taş çıkartacak cinsten kelimeleri kamyon arkasına yazan satıcı, dillere destan aşkı nedeniyle çok konuşuldu.

"PATATES SATMAK BAHANEMDİ"

Patates satıcısı tarafından kamyon arkasına yazılan yazıda şu ifadeler yer aldı: "Patates satmak bahanemdi. Seni bulmak için bu şehri sokak sokak geziyorum."

Uzun süredir sosyal medyada dolaşan fotoğraftaki satıcının aradığı aşkı bulup bulmadığı ise henüz cevaplanmayan sorular arasında.

İşte çok konuşulan o fotoğraf: