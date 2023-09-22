Gaziantep'te sözlü tartışma sonucu öldürülen genç defnedildi

Gaziantep'te sözlü tartışma yaşadığı şahıs tarafından öldürülen 19 yaşındaki Mehmet Emre Yeter'in cansız bedeni, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından teslim edildiği yakınları tarafından defnedildi.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emre Yeter (19), sabah saatlerinde sözlü tartışma yaşadığı bir şahıs tarafından gece saatlerinde pompalı tüfekle vuruldu. Saçmaların hedefi olarak ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Mehmet Emre Yeter'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yeter'in cenazesi, teslim edildiği yakınları tarafından Şahinbey ilçesi kırsal Sarıt Mahallesi'nde defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ve kaçan zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP