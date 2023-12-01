Gaziantep'te Odun Tandırından Zehirlenen Kadın Hayatını Kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlu ve gelini ile aynı evde yaşayan Ayşe Doğan, ısınmak için yaktığı odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evde hareketsiz yatan Doğan'ı, tarladan dönen oğlu ve gelini buldu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürülen Doğan, burada kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam