Gaziantep'te freni patlayan kamyonun çarptığı araçlarda hayatını kaybedenlerin deprem hikayesi

Gaziantep'te freni patlayan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişinin, deprem sonrası terk etmek zorunda kaldıkları İslahiye ilçesindeki evlerine tekrar dönmek isterken hayatını kaybettiği öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybeden anne ve üç kızı ile diğer 2 kişi, İslahiye ilçesinde yan yana kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Gaziantep'te freni patlayan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 kişinin, deprem sonrası terk etmek zorunda kaldıkları İslahiye ilçesindeki evlerine tekrar dönmek isterken hayatını kaybettiği öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybeden anne ve üç kızı ile diğer 2 kişi, İslahiye ilçesinde yan yana kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep-Nurdağı karayolu Sakçagözü Mahallesi'nde meydana iddiaya geldi. İddiaya göre, freni patlayan Tahsin Ergin idaresindeki 27 YC 694 plakalı moloz yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 27 MC 1015 plakalı minibüs ile 34 UZ 7893 ve 27 AHU 776 plakalı otomobillere çarptıktan sonra devrildi. Feci kazada, minibüs içerisinde bulunan yabancı uyruklu anne Fikret Raşit (54), kızları Ela Alluş (25), Beyen Alluş (24) ve Feride Alluş (17) ile Ahmed Alluş (2) ve Hüseyin Abdo (26) isimli 6 kişi hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybedenleri yürek burkan deprem hikayesi

Gaziantep'te freni patlayan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişinin hikayesi ise yürek burktu. Feci kazada minibüs içerisinde bulunan 6 kişinin, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İslahiye ilçesinde yaşadıkları evi terk ederek Nizip ilçesindeki kampa yerleştikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenler ile minibüste bulunan diğer yaralıların, deprem nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları İslahiye ilçesindeki evlerine tekrar dönmek isterken olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Nizip'teki kamptan İslahiye'ye dönerken öldüler

Kazada ölenlerin deprem sonrası yerleştikleri Nizip'teki kamptan tekrar İslahiye'ye dönmek isterken olayın yaşandığını belirten eski ev sahipleri Dede Keloğlu, "Kaza yapanlar daha önce İslahiye'de ikamet ediyordu. Yaşadığımız 6 Şubat depreminin ardından Nizip ilçesindeki kampta yaşamaya başladılar. Nizip'teki kamptan tekrar dün İslahiye'ye dönmek için yola çıkmışlar. Dönüş yolunda da böyle feci bir kaza oldu ve 6 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

Cenaze namazları yan yana kılındı

Feci kazada hayatını kaybeden anne Fikret Raşit (54), kızları Ela Alluş (25), Beyen Alluş (24) ve Feride Alluş (17) ile Ahmed Alluş (2) ve Hüseyin Abdo (26) Gaziantep'in İslahiye ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye katılanlar gözyaşı dökerek dualar etti.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Öte yandan feci kazanın ardından kamyon sürücüsü Tahsin Ergin gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP