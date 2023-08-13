Gaziantep'te Berberler Sıcaklardan Kaçıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sıcakların artması sonrası klimaların yetersiz kalması ve binaların güvensiz olması sebebiyle bazı berberler müşterilerini açık ve gölge alanlarda tıraş ediyor.

Sıcak havalar berber dükkanlarını sokağa taşıdı

Depremzedeler açık alan berberlerini tercih ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sıcakların artması sonrası klimaların yetersiz kalması ve binaların güvensiz olması sebebiyle bazı berberler müşterilerini açık ve gölge alanlarda tıraş ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sıcakların artmasıyla klimaların yetersiz kalması ve binaların da güvensiz olması sebebiyle bazı berberler açık ve gölge alanlarda tıraş ediyor. Eyyam-ı Bahur sıcaklarının sonuna geldiğimiz şu günlerde berber bazı berberler, bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak için çözümü müşterilerini dışarıda tıraş etmekte buldu.

Yaşanan 6 Şubat depreminde evini ve aracını kaybeden berber Abdullah Kahramanlı, kapalı alan fobisi ve sıcakların 40 dereceleri bulduğu bu günlerde iş yerinin önüne düşen gölgede tıraş yaparak müşterilerini rahatlatmaya çalıştığını söyledi. Kahramanlı, "Eyyam-ı Bahur sıcakları yakıp kavuruyor. İçeride klima yetersiz geliyor. Müşterimizin daha rahat ve daha serin tıraş olabilmesi için açık alana çıktık. Rüzgarın etkisi ile daha serin bir hava oluşuyor. Bu vesileyle müşteri de rahat ediyor hem de biz rahat ediyoruz" dedi.

Böyle bir farklılığı gören vatandaşlar ise 1-2 saat sıra beklemeyi göze alarak Kahramanlı'nın yanına tıraş olmaya geliyor.