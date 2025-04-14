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Gaziantep Belediye Başkanı'na Ortez-Protez Merkezi ile ödül

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Kent&Başkan Dergisi'nin Türkiye genelinde yaptığı ankette ödüle layık görülen belediyeler Kayseri'de buluştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ortez-Protez Merkezi ile ödül aldı. Başkan Vekili Zehra Ünal, ödülü Fatma Şahin adına aldığını belirterek, merkezin depremzedelere ücretsiz hizmet sunduğunu söyledi.

Kent&Başkan Dergisi tarafından tüm Türkiye genelinde yapılan online anketin sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen görkemli törende bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediye başkanları ve temsilcileri, hem başarılarını kutladı hem de yerel yönetimlerde örnek projeleri paylaşma fırsatı buldu.

ZEHRA ÜNAL: "BU ÖDÜLÜ BAŞKANIMIZ FATMA ŞAHİN ADINA GURURLA ALIYORUZ."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, ödül töreni sonrası Haberler.com'a özel bir röportaj verdi. Ünal, Gaziantep'in gastronomi başkentinden tüm izleyicilere ve takipçilere selamlarını ilettiğini belirterek, "Bu ödülü Sayın Fatma Şahin Başkanımız adına aldım. Kendisi bugün çok önemli bir toplantıya katıldığı için burada bulunamadı," dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, 6 Şubat depremlerinden sonra uzuv kaybı yaşayan vatandaşlara ücretsiz hizmet sunan Ortez ve Protez Merkezi sayesinde ödüle layık görüldüğünü aktaran Ünal, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Buğday Taneleri Ortez ve Protez Merkezimizle ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Bu tür takdirler bizi motive ediyor. 6 Şubat depremi çok acıydı ama biz bu gibi projelerle hem birbirimize yardım ediyor hem de acılarımızı bir nebze olsun hafifletiyoruz."

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Gaziantep Belediye Başkanı'na Ortez-Protez Merkezi ile ödül
Haberler.com / Dilşad Özcan - Yaşam
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