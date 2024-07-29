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Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi

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Milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaptığı bozkurt işareti, erkek moda sektörüne ilham oldu. Bozkurt işareti ve Ay yıldız motifleri ile hazırlanan takım elbiseler, sanat camiasında büyük beğeni toplarken talep patlaması yaşanmaya başlandı.

Yaz aylarının sonlarına doğru yaklaşırken 2025 erkek modası şimdiden oluşmaya başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Merih Demiral'ın bozkurt selamı vermesi de modada yer buldu.

2025 YILINDA MAVİ, MOR, GRİ VE SİYAH OLACAK

2025 erkek modasının tasarımları için çalışmalara başlayan Faruk Karataş, 2025 yılının renklerinin karanlık, gizemli ve ilgi çekici tarzlarda olacağını, öte yandan da daha renkli ve canlı renklerin de gündemde olacağını dile getirdi. Kendisini "Ben modacı değil, terziyim" diyerek nitelendiren Karataş, "2025 yılında mavi, mor, gri ve siyah renkleri yoğunlukla göreceğiz" diye konuştu.

Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi

BOZKURT SELAMI VE AY YILDIZ TASARIMLI TAKIMLARA TALEP YAĞIYOR

Milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gol sevincinde yaptığı Bozkurt selamı Türkiye ve tüm dünyada konuşulurken özellikle Avrupa'da bazı kesimlerden tepki toplamıştı. Bozkurt işareti ve Ay Yıldız, Faruk Karataş tarafından bazı takım elbiselerin yakasına işlendi. Kısa sürede çok ilgi çeken bu tasarım iş, sanat ve siyaset dünyasında büyük beğeni topladı. Arka arkaya talepler aldığını belirten Faruk Karataş, "Birçok tasarımımda biz Türklere ait bu sembolleri sık sık kullanılacak" şeklinde konuştu.

Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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